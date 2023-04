Ima Putin dvojnike? Tako odgovarjajo v Kremlju

V Kremlju so zavrnili namigovanja o tem, da ima ruski predsednik Vladimir Putin dvojnika ali več dvojnikov, ki naj bi ga nadomeščali na določenih javnih nastopih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po obisku ruskega predsednika na okupiranih območjih v Ukrajini so se v Kijevu pojavila namigovanja, da »to sploh ni bil pravi Putin«.

»Verjetno ste že slišali govorice, da naj bi imel Putin več dvojnikov, ki hodijo naokrog, medtem ko on sedi v bunkerju. To je laž,« je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov dejal v ponedeljek na izobraževalnem dogodku za mlade v Moskvi.

»Sami vidite, kakšnega predsednika imamo. Vedno je bil zelo dejaven, in takšen tudi ostaja. Tisti, ki delamo z njim, ga komaj dohajamo,« je dodal Peskov.

Njegovi komentarji so sledili večkratnim namigovanjem, da Putina ob pojavljanju v javnosti nadomeščajo dvojniki. Zadnji namigi so se v medijih pojavili, potem ko je Putin minuli teden odpotoval v Ukrajino in obiskal območja v regijah na vzhodu države, ki jih je zasedla Rusija.

»To ni bil pravi Putin,« je takrat dejal sekretar ukrajinskega nacionalnega varnostnega in obrambnega sveta Oleksij Danilov, v Kremlju pa so njegove namige odločno zanikali.

O tem, da bi Putina na katerem koli uradnem nastopu v javnosti nadomeščal dvojnik, ni nobenih dokazov, še navaja dpa.