Ikea v Ljubljani dobila značilni stolp (FOTO)

Epidemija novega koronavirusa je po naših informacijah sicer utegne prestaviti odprtje Ikee v Ljubljani, a to ni povsem ustavilo švedskega velikana, da ne bi nadaljeval z gradnjo trgovine v BTC-ju. Danes je trgovina dobila značilni rumeno-modri stolp, ki je visok 48 metrov, z velikimi črkami IKEA na vrhu.



Težko pričakovana trgovina naj bi svoja vrata odprla jeseni, a nam tega v Ikei niso mogli potrditi. »Datum odprtja še ni znan. Takoj ko bomo imeli točen datum, ga bomo z veseljem potrdili in ga sporočili javnosti,« so nam odgovorili s sedeža družbe IKEA SEE v Beogradu na vprašnje, ali držijo govorice, da utegne koronakriza prestaviti odprtje, predvideno nekje do oktobra. Dodali so, da je njihova absolutna prioriteta zagotoviti varnost in zdravje zaposlenih in obiskovalcev.



Ikeine trgovine običajno zgradijo v 12 mesecih. Ikea v Ljubljani naj bi zaposlila 300 ljudi. Obiskovalcem bodo ponujali 9500 izdelkov in dodatkov za notranjo opremo, na voljo bo tudi restavracija, ki bo sprejela 450 ljudi. Ponujali bodo mešanico značilne švedske hrane in tradicionalnih slovenskih jedi.