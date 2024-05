Hvali se, da je sodeloval pri lordovem umoru

Avgusta 1979 je britansko kraljevo družino pretresla smrt lorda Mountbattna, ljubega strica in mentorja princa Filipa, ki ga je oboževal tudi njegov sin Charles. Louis Mounbatten je z družino dopustoval v Republiki Irski, ko so se nekega dne odpravili z ribiškim čolnom na morje, je plovilo razneslo in lord Mountbatten je zaradi hudih poškodb umrl. Eksploziv so na čoln namestili pripadniki Irske republikanske armade, nekaj ur po atentatu so policisti v zvezi z umorom aretirali Thomasa McMahona in ga konec novembra obsodili na dosmrtno ječo. Ko je odsedel slabih 20 let, je bil izpuščen na prostost. Zdaj, več kot 40 let po atentatu, se je oglasil nekdanji poveljnik omenjene teroristične skupine Michael Hayes, ki trdi, da je on tisti, ki je zasnoval eksplozivno napravo, ki je ubila lorda Mountbattna, tudi ideja o atentatu naj bi bila menda njegova. Michael Hayes je dodal, da ničesar ne obžaluje. Ne smrti lorda Mountbattna niti smrti drugih treh potnikov na čolnu, dva od njih sta bila celo najstnika.

Senzacionalistične, šokantne in grozljive navedbe hladnokrvnega morilca mora policija nemudoma preiskati.

Zakaj se je zdaj odločil priznati vpletenost, ni znano, morda je mislil, da je od dogodka preteklo že toliko časa, da se mu ne more nič več zgoditi, a pravni strokovnjaki menijo, da ni tako. V primeru, da se oblasti odločijo ponovno odpreti preiskavo, da bi preverili Hayesove trditve, ga lahko privedejo pred sodnika. Iz Buckinghamske palače zadeve niso komentirali, čeprav so navedbe nekdanjega poveljnika zagotovo močno prizadele kralja Karla III., so pa mnogi irski politiki zahtevali preiskavo. »Senzacionalistične, šokantne in grozljive navedbe hladnokrvnega morilca mora policija nemudoma preiskati in moškega je treba privesti pred roko pravice,« je dejal Ian Parsley, član severnoirske Demokratske unionistične stranke.