Huda oblika amnezije: večkrat v minuti vse pozabi

Clive Wearing je bil nekoč uspešen dirigent in glasbenik, zdaj pa je bolj kot kaj drugega znan kot moški s 30-sekundnim spominom. Ima namreč enega najhujših primerov amnezije v zgodovini, vsega pa je kriv virus. Nekega marčnega dne leta 1985 je v domači kuhinji nenadoma izgubil zavest, v bolnišnici so ugotovili, da so mu zaradi okužbe z virusom herpesa zatekli možgani, okužba pa mu je uničila hipokampus, del možganov, odgovoren za ustvarjanje in shranjevanje spominov. Zdravniki so mu pripisali 20 odstotkov možnost preživetja, a si je čudežno opomogel, tako je bilo vsaj videti.

Dobesedno živi v trenutku.

Kmalu pa so zdravniki ugotovili, da njegovi možgani nikoli več ne bodo isti. Ko je to spoznal tudi Clive, je bil več mesecev neutolažljiv, nato se je počasi sprijaznil z novo realnostjo. Njegovi možgani se ponastavijo vsakih sedem do 30 sekund, zato ima občutek, kot bi se v le eni minuti večkrat prebudil. Med jedjo pozabi, kaj je, nikoli ne ve, kje je in kako se je tam znašel, ne more slediti pogovorom ali čemur koli drugemu. »Dobesedno živi v trenutku, a drugače ne more,« pravi njegova žena Deborah.

Virus herpesa mu je uničil del možganov, odgovoren za ustvarjanje in shranjevanje spominov.

Da je vse skupaj še huje, pa je Clive izgubil tudi večino dolgotrajnega spomina. Ve denimo, da je poročen, a se ne spomni poroke. Ve, da ima otroke, ne pa tudi, kako jim je ime. Zanimivo pa je, da je njegov proceduralni spomin ostal nedotaknjen. Tako se denimo brez težav brije, še vedno tudi zna igrati na vse inštrumente, ki jih je igral pred boleznijo.