Hud ruski napad: Eksplozije v mestih, članica Nata aktivirala zračne sile (FOTO)

Rusija izvaja obsežen napad na energetsko omrežje, je danes zjutraj sporočil pristojni ukrajinski minister German Galuščenko. Operater omrežja je zaradi razmer preventivno prekinil dobavo elektrike v več regijah. Ruska vojska je napad izvedla z okoli 120 raketami in 90 droni, je povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Sosednja Poljska je zato zgodaj zjutraj aktivirala svoje zračne sile: »Zaradi obsežnega napada Ruske federacije s križarskimi raketami, balističnimi raketami in brezpilotnimi letali na objekte, ki se med drugim nahajajo v zahodni Ukrajini, so poljska in zavezniška letala začela delovati v našem zračnem prostoru,« je na omrežju X sporočilo operativno vojaško poveljstvo Poljske.

Dodali so, da so »aktivirane vse razpoložljive sile in sredstva, s katerimi razpolaga, dvignjeno je dežurstvo bojnih letal, sistemi zračne obrambe in radarskega izvidovanja tal so v najvišji stopnji pripravljenosti«.

Eksplozije so odmevala v jugovzhodnem ukrajinskem mestu Zaporizhzhia in črnomorskem pristanišču Odesa, so povedale Reutersove priče, ukrajinske zračne sile pa so izdale opozorilo pred zračnimi napadi po vsej državi.