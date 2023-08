Hrvati razkrili, koliko prometa so pri njih ustvarili Slovenci

Hrvaško Istro je v prvih dveh tretjinah avgusta v primerjavi z enakim obdobjem lani obiskalo za odstotek manj turistov, ki so ustvarili za dva odstotka manj nočitev. Na ravni celotnega leta je rezultat še vedno boljši kot lani, zato po oceni Turistične skupnosti Istre ni razloga za skrb. Takšni rezultati naj bi bili celo cilj nacionalne strategije.

Hrvaško Istro je prvih dvajsetih dneh avgusta obiskalo 789.000 gostov, ki so ustvarili 5,8 milijona nočitev. Najbolj se je v primerjavi z enakim obdobjem lani po podatkih Turistične skupnosti Istre zmanjšal obisk Nemcev, ki so ustvarili za deset odstotkov manj nočitev.

Za osem odstotkov manj nočitev so ustvarili Nizozemci, za dva odstotka Italijani in za en odstotek Čehi. Po drugi strani se je povečalo število nočitev romunskih, madžarskih in poljskih državljanov, ki so ustvarili za 42, 24 oz. 17 odstotkov več nočitev. Za šest odstotkov več nočitev so ustvarili tudi Slovenci, Avstrijci pa za pet.

Po mestih se je najbolj zmanjšalo število nočitev v Medulinu, kjer so zabeležili sedemodstotni padec. Sledita Rovinj in Poreč s štirimi oz. dvema odstotkoma manj nočitev. V Umagu se je število nočitev povečalo za tri odstotke, v Pulju pa je rezultat enak lanskemu.

Od začetka leta do zdaj je hrvaška Istra gostila 3,7 milijona turistov, ki so ustvarili 22,3 milijona nočitev, kar je za štiri odstotke več nočitev in za dva odstotka več prihodov kot v enakem obdobju lani.

Najboljše rezultate so zabeležili kampi in hoteli. Kampi so ustvarili 8,4 milijona nočitev, kar je za dva odstotka več kot lani, hoteli pa 5,6 milijona, kar je petodstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Največ imajo od Nemcev

»Letos smo se prvič po pandemijskih letih vrnili v normalne razmere, te normalne razmere pa pomenijo, da se je vrnila tudi naša konkurenca, da se je stabiliziralo razmerje med ponudbo in povpraševanjem v Sredozemlju kljub vsem izzivom energetske, inflacijske in gospodarske krize,« je rezultate komentiral direktor turistične skupnosti Istre Denis Ivošević.

Izpostavil je, da Istra vsako leto ustvarja vse boljše rezultate v predsezoni in posezoni in da se vse bolj profilira kot zimska oz. celoletna destinacija. »Ali to ni bila naša prvenstvena naloga po krovnem načrtu razvoja turizma Istre? Ali takšnih ciljev ne postavlja tudi nacionalna strategija razvoja trajnostnega turizma Hrvaške? Zagotovo da, in to najbolje dokazuje to leto, ki je največji del presežka nočitev akumuliralo prav v zimskih mesecih in predsezoni,« je dodal.

Ivošević je še sporočil, da ideja Istre kot trajnostne in odgovorne destinacije ni podirati rekordov v juliju in avgustu. Po njegovem mnenju bi cilj namreč moral biti »razvleči« turistični promet na predsezono in posezono, pametno razvijati notranjost Istre ter dvigovati kakovost storitev in namestitev, da bi bili konkurenčni in dobičkonosni hkrati.

Hrvaško je po podatkih Hrvaške turistične skupnosti doslej obiskalo 15 milijonov gostov, ki so ustvarili 78,6 milijona nočitev, kar je za osem odstotkov več prihodov in dva odstotka več nočitev kot v enakem obdobju lani. Največ, 16 milijonov nočitev so ustvarili Nemci, Hrvati (9,6 milijona), Slovenci (8,4 milijona), Avstrijci (5,9 milijona) in Poljaki (pet milijonov).