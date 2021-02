Hrvati 1. marca odpirajo terase lokalov

Hrvaški gostinski lokali bodo 1. marca lahko odprli svoje terase, je na današnji seji hrvaške vlade potrdil premier Andrej Plenković. Napovedal je, da bodo dovolili tudi športne dejavnosti v zaprtih objektih. Dejal, da so se odločili za omilitev protikoronskih ukrepov, kljub temu da se od minulega četrtka povečuje število novih okužb z novim koronavirusom. Dodal je, da bodo podrobnosti omilitve ukrepov predstavili na petkovi novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite.



Na Hrvaškem danes mineva natanko leto dni od prvega primera okužbe z novim koronavirusom. Nacionalni štab civilne zaščite je medtem sporočil, da so v zadnjih 24 urah ob 6433 opravljenih testih potrdili 544 novih okužb. Umrlo je 12 bolnikov s covidom 19.

Kakšno je stanje pri njih?

Danes objavljeno število novih okužb je nekoliko višje kot prejšnji četrtek, ko so v 6072 testih potrdili 365 okužb. Četrtek pred tem je bilo v 5930 testih 516 novih okužb. Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite je bilo v minulih 24 urah v primorsko-goranski županiji 45 novih okužb. Iz istrske županije poročajo o štirih novih primerih.



Na Hrvaškem je trenutno 2933 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 790 covidnih bolnikov, od katerih jih 70 potrebuje pomoč medicinskih ventilatorjev. V samoizolaciji je 11.869 ljudi. Doslej so opravili 1.327.769 testov in okužbo potrdili pri 241.592 ljudeh. Umrlo je 5489 covidnih bolnikov. Okrevalo je 233.170 obolelih.

