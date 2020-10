Hrvati na robu zmogljivosti, za pomoč prosili Slovence

Stanje v zdravstvu se zaostruje tudi pri naših sosedih. V bolnišnicah na Hrvaškem se zdravi 825 ljudi, od tega jih je 58 na ventilatorjih. V soboto so testirali 8520 ljudi, poročajo hrvaški mediji. Največ novih okužb so zabeležili v Zagrebu, kar 976. Med drugim so okužbe zabeležili v treh zagrebških domovih za starejše, pa tudi v petih osnovnih in 12 srednjih šolah v hrvaški prestolnici.Na Hrvaškem bodo v ponedeljek uveljavili nove ukrepe za zajezitev širjenja okužb, ki bodo po besedah notranjega ministraveljali dva tedna, nakar bodo odločili o njihovem podaljšanju ali odpravi. Bolnišnice so na robu zmogljivosti, če bo treba, zagrebško športno dvorano Arena uporabili za oskrbo obolelih s covidom-19 z blažjo ali srednje težko klinično sliko. Kot je pojasnil, bodo osebje zagotavljale različne bolnišnice, tja pa lahko namestijo več kot tisoč postelj.Za vikend pa je v nekaterih bolnišnicah primanjkovalo zdravila remdesivir s katerim blažijo simptome novega koronavirusa, zato so se Hrvati obrnili na pomoč v Slovenijo. Tamkajšnje ministrstvo za zdravstvo je prosilo Slovenijo za to zdravil, je pojasnil, predstojnik zagrebške bolnišnice.