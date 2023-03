Hrvaški bolnišnici uspelo, kar ni še nikomur na svetu

V samo dveh mesecih so v bolnišnici v Dobravi presadili osem src. To je absolutni rekord v tej ustanovi in na svetu.

Eden izmed srečnežev, ki so se drugič rodili, je Dorijan Cesarić, 48-letnik, ki je bil popolnoma zdrav do neke viroze. Ta mu je življenje obrnila na glavo. Srce je po njej začelo popuščati. »Zdi se mi, da se je vse odvilo v trenutku, v zgolj devetdesetih dneh se je tako poslabšalo, da sem postal nujen primer na seznamu za transplantacijo. Pred desetimi dnevi sem dobil novo srce,« je za hrvaški Index povedal Cesarić.

V tej hrvaški bolnišnici srca presajajo od leta 1995, opravili so že 290 posegov, od 15 do 20 na leto, tako da je letošnjih osem presaditev v osmih tednih res nadpovprečen dosežek. »Treba je imeti veliko sreče, ker se mora uskladiti veliko faktorjev,« je povedal prof. Rudež, ki je opravil šest od osmih operacij, »treba je imeti dovolj bolnikov, ki čakajo na srce, bolniki morajo izpolnjevati vse kriterije in seveda je potem še loterija z Eurotransplantom, saj morajo najti primernega darovalca.«