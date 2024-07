Hrvaška policija zaradi ogrožanja gašenja požara priprla Slovenca (48)

Hrvaška policija je zaradi ogrožanja gašenja požara na dalmatinskem otoku Murter priprla 48-letnega slovenskega državljana. Sumijo ga, da je minuli petek upravljal dron ravno nad območjem, kjer so pristojne službe gasile požar. Zaradi istega kaznivega dejanja je policija vložila kazensko ovadbo še proti enemu storilcu.

Hrvaški policisti so zaradi suma, da je 48-letni Slovenec storil kaznivo dejanje ogrožanja posebnih vrst prometa, izvedli kriminalistično preiskavo, so v torek sporočili s šibeniško-kninske policijske uprave.

Ogrožal naj bi zračni prostor

Osumljenec je minuli petek okoli 16. ure v kampu Kosirina upravljal dron ravno med intervencijo oz. med letenjem kanaderjev, ki so sodelovali pri gašenju požara. To je počel brez odobritve pristojnih organov in ob kršenju prometnih predpisov, s čimer je ogrožal zračni prostor, je še sporočila policija.

Po končani preiskavi so proti njemu vložili kazensko ovadbo na državno tožilstvo v Šibeniku in ga pridržali.

Šibeniško-kninska policija je danes sporočila, da so zaradi istega početja priprli še eno osebo, 33-letnika. Ta je požar po navedbah policije snemal nedaleč od kampa Kosirina in uro kasneje kot 48-letni Slovenec.