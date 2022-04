Hitela v zakon, zdaj sta poročena 81 let

Pa so jima rekli, da ne bo trajalo! Ron in Joyce Bond, ki sta skupaj stara 202 leti, sta v srečnem zakonu že neverjetnih 81 let, kar je najverjetneje britanski rekord. Ron, ki jih šteje 102, in dve leti mlajša Joyce sta 4. januarja proslavila častitljivo obletnico v upokojenskem naselju Shenley Wood v Milton Keynesu, kjer živita v svojem stanovanju od 2013., še danes pa se spominjata poročnega dne.

Veliko dvomljivcev

»Snega je bilo do gležnjev, ko sva v vrsti stala pred matičnim uradom,« pripovedujeta zakonca. Pisalo se je namreč leto 1941 in pari so hiteli v zakon, preden so može poslali na bojišča druge svetovne vojne. Komaj sta se dobro spoznala, ko sta se že zaročila, so ju karali domači in jima napovedovali ločitev, tudi med njunimi prijatelji ni manjkalo dvomljivcev. Toda Ron in Joyce, ki sta se zaljubila na prvi pogled, sta vsem po vrsti dala vetra: rodila sta se jima Eileen in Bill in uživala sta v srečnem družinskem življenju. Danes imata še tri vnuke, šest pravnukov in enega prapravnuka, sta ponosna zakonca, ki sta lani, ob 80., hrastovi obletnici poroke, prejela celo čestitko same britanske monarhinje. »V najinem odnosu vlada enakopravnost, nihče od naju ni šef. V zakon prispevava oba enako. Ni bilo vedno lahko, a sva se venomer trudila za zakon, drug za drugega,« pove Ron, ki je do upokojitve delal kot mehanik pri Shellu, medtem ko je bila Joyce zaposlena v veleblagovnici Woolworths.

Bila je ljubezen na prvi pogled.

»Starši so nama bili z bratom vedno za zgled. V našem domu je vedno vladala ljubezen, za nikogar je ni zmanjkalo! Oba sta si prizadevala, da smo imeli topel dom in da nam nikoli ni nič manjkalo. Njuna vdanost drug drugemu pa je bila vedno očitna in danes ni nič drugače,« še ganjena pove Eileen in pristavi, da so bili starši v življenju zanjo vedno največji navdih. Sin Bill pa jima je namenil voščilo prek radia BBC 2. Po uradnih podatkih sta bila med Britanci najdlje v zakonu Ron in Beryl Golightly iz Yorkshira, ki sta bila poročena 80 let, decembra lani pa je Ron umrl v 101. letu starosti.