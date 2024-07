Ognjeni pekel na Hrvaškem, razmere se zaostrujejo: »Zgorele tri, štiri hiše ...« (VIDEO)

Požar v Tučepih pri Makarski, ki je bil dopoldne že pod nadzorom gasilcev, je na delu požarišča znova postal aktiven, ogenj pa se je razširil na težko dostopen teren naravnega parka Biokovo, so popoldne sporočili iz hrvaške gasilske zveze. Gasilci se še vedno spopadajo tudi s požarom pri Skradinu blizu Šibenika.

Na prizorišču požara v Tučepih, ki je izbruhnil v torek zvečer, je trenutno okoli 250 gasilcev s približno 50 vozili, pri gašenju pa sodelujeta tudi air tractorja in kanader, so še sporočili.

»Od sinoči v vasi ni ne elektrike ne vode. Zgorele so tri ali štiri hiše in več avtomobilov, a najpomembnejše je, da ni žrtev,« je za Nova TV povedal domačin.

Požar že dosegel naravni park Biokovo

Gasilci so dopoldne že sanirali požarišče, kanaderji pa so zapustili območje. Ogenj se je nato znova razplamtel in dosegel naravni park Biokovo, od koder se vije gost dim, ki ga je po poročanju hrvaških medijev mogoče videti tudi iz Bosne in Hercegovine.

Požar je po nekaterih ocenah uničil več sto hektarjev površin, pri gašenju pa je bil poškodovan en gasilec.

Potem ko je bilo dopoldne veliko boljše tudi stanje na požarišču pri Skradinu, se je požar popoldne zaradi spremembe smeri vetra na enem delu znova aktiviral in se začel širiti proti severovzhodu.

Ogenj, ki je požgal več kot 800 hektarjev površin, trenutno gasi več kot sto gasilcev s skoraj 40 vozili in dva kanaderja. Med gašenjem je bil prav tako poškodovan en gasilec.

Torek najzahtevnejši dan v dosedanjem delu požarne sezone

Iz hrvaške gasilske zveze so popoldne opozorili, da gre pri obeh požarih, ki ju spremlja gost dim, za veliko površino, ob nenehni nevarnosti krepitve vetra in aktivacije požarišča.

Dodali so, da so del gasilskih enot preusmerili na območje novega požara pri naselju Danilo Kraljice nedaleč od Šibenika.

Požar na območju Smokovića, v katerem je od torka do danes zgorelo okoli 450 hektarjev površin, je medtem pod nadzorom, gasilci pa sanirajo robne dele požarišča.

V hrvaški gasilski zvezi so danes izpostavili, da je bil torek najzahtevnejši dan v dosedanjem delu požarne sezone. Od torka zjutraj do davi je po podatkih državnega gasilskega centra pri gašenju skupno sodelovalo 233 gasilskih organizacij s 1134 gasilci, 346 vozili in 20 protipožarnimi letali.