Grozljiv posnetek napada Hamasa na izraelsko trdnjavo: vdrli s kriki Alah je velik, ostala le trupla (VIDEO)

Hamas je objavil posnetek jutranjega napada na močno utrjen prehod Erez, ki ločuje Gazo od Izraela. Prehod Erez, katerega deli spominjajo na pravo trdnjavo, se nahaja na severu Gaze in ločuje istoimenski izraelski kibuc od palestinskega mesta Beit Hanun. To je edini prehod v Gazo, ki ga nadzoruje izraelska vojska.

Po nepotrjenih informacijah, ki so jih objavili palestinski mediji, je pred napadom prišlo do obsežnega motenja izraelskih radarjev in opreme za nadzor. Tako posnetek prikazuje eksplozijo v Erezu, nato pa naval pripadnikov Hamasa z vzkliki Alah je velik. Sledili so boji v objektih utrjenega prehoda ter zajetje izraelskih vojakov. Povsod je mogoče videti trupla vojakov, ki so padli med napadom. Čisto na koncu posnetka, pa član Hamasa sname izraelsko zastavo, ki je bila izobešena v pisarni.