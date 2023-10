Slovence, ki so na vojnem območju MZZ svari: Teroristi so na več mestih vstopili v državo

Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve je po današnjih napadih palestinske oborožene skupine Hamas na Izrael izdalo opozorilo za slovenske državljane na tem območju. Za nujno konzularno pomoč jih je napotilo na slovensko veleposlaništvo v Tel Avivu.

»Zaradi terorističnega napada iz Gaze na osrednji del Izraela državljanom svetujemo, da so previdni, se zadržujejo doma in v bližini zaklonišč in upoštevajo navodila lokalnih oblasti,« so sporočili z zunanjega ministrstva na omrežju X. Dodali so, da jim je na voljo tudi nujna konzularna pomoč.

Podatkov o tem, koliko slovenskih državljanov je na območju Izraela in Gaze, še ni.

Ministrstvo je na svoji uradni spletni strani sporočilo, da so bila v raketiranju in nadaljnjih spopadih poleg mejnih območij prizadeta tudi osrednja območja, vključno s Tel Avivom in Jeruzalemom. Poudarili so, da nadaljnjega zaostrovanja ni mogoče izključiti.