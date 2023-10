Velika polomija vohunov: »Izrael ujeli med spanjem, a se bo maščeval z veliko silo« (FOTO in VIDEO)

Hamasov presenetljivi napad na Izrael je bil gromozanski neuspeh izraelske obveščevalne službe, je pojasnil varnostni strokovnjak BBC Frank Gardner. Izrael ima eno najobsežnejših in najbolj izpopolnjenih obveščevalnih mrež na Bližnjem vzhodu, tako domačo kot v tujini. Obveščevalci so infiltrirani v militantne skupine ne le na palestinskih ozemljih, temveč tudi v Libanonu, Siriji in drugod, je poudaril.

Število žrtev na izraelski strani je naraslo na 22, več sto je ranjenih. FOTO: Ammar Awad Reuters

Ni dvoma, da se bo Izrael silovito maščeval

V preteklosti jim je uspelo ubiti militantne voditelje z natančnimi udarci z uporabo dronov ali celo mobilnih telefonov z eksplozivom.

Vendar se zdi, da je bil Izrael s tem napadom Hamasa ob koncu judovskih praznikov ujet v spanju. Tako je očitno skrajnežem uspelo načrtovati in izvesti skrbno usklajen napad na Izrael v popolni tajnosti.

Nobenega dvoma ni, da se bo Izrael maščeval z veliko silo, vendar se bodo Izraelci spraševali, zakaj njihovi vohuni niso vedeli, da prihaja in zakaj države niso opozorili na to, še navaja BBC.