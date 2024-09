Greta Thunberg spet aretirana?! Je ena od šestih pridržanih (VIDEO)

Danska policija je v Kobenhavnu na protestu proti vojni v Gazi aretirala okoljsko aktivistko Greto Thunberg, je povedal tiskovni predstavnik študentske skupine, ki je organizirala demonstracije. V sredo so na Univerzi pridržali šest ljudi, potem ko je 20 posameznikov blokiralo vhod v stavbo, trije pa so vstopili vanjo, je povedal tiskovni predstavnik policije.

Policija sicer ni želela potrditi identitete nobenega od aretiranih, vendar je tiskovni predstavnik skupine Študenti proti okupaciji povedal, da je bila 21-letna Thunberg ena od pridržanih. Na sliki, ki jo je objavil časnik Ekstra Bladet, ima aktivistka na rokah lisice, čez ramena pa črno-beli šal kefije.

Thunbergova je medtem na Instagramu delila slike policije, ki je vstopila v stavbo, kjer so študenti organizirali protest proti okupaciji.

Zahtevajo akademski bojkot

»Imen aretiranih ne morem potrditi, vendar je bilo v zvezi z demonstracijami aretiranih šest ljudi,« je dejal tiskovni predstavnik kopenhagenske policije. »Osumljeni so, da so s silo vstopili v stavbo in blokirali vhod,« je dodal.

Študenti proti okupaciji so v izjavi, objavljeni na Instagramu, zapisali, da »medtem ko se razmere v Palestini samo še slabšajo, Univerza v Kobenhavnu še naprej sodeluje z akademskimi ustanovami v Izraelu«. Dodali so še: »Osrednjo upravo [univerze] zasedamo z eno samo zahtevo: akademski bojkot takoj.«

Propalestinski protestniki od lanske pomladi postavljajo tabore na univerzah po ZDA in Evropi, s čimer izražajo svoje nestrinjanje z dejanji Izraela.