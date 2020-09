Gorijo alarmi za pol države: nevarnost preti z neba

Nevarnost za točo. FOTO: Arso

Vremenoslovci agencije za okolje (Arso) so vključili najvišji alarm za nekatere dele države, kjer je velika nevarnost toče.Danes popoldne bo spremenljivo oblačno, le v Pomurju po večini sončno. Nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se predvsem ob morju lahko nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija.Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, predvsem plohe, ob morju tudi nevihte. Več sončnega vremena bo na severovzhodu Slovenije. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.V četrtek bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno z nekaj dežja. Drugod bo delno sončno s kakšno kratkotrajno ploho. Pihal bo jugozahodnik. V noči na petek se bodo padavine na zahodu okrepile in se v petek razširile nad večji del Slovenije. Predvsem ob morju bodo tudi nevihte. Pihal bo južni veter, ob morju jugo, napoveduje Arso.