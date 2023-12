Glavni Putinov nasprotnik izginil: »Še vedno ne vemo, kje je Aleksej«

Ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega so iz zapora, kjer je prestajal kazen, premestili na neznano lokacijo, je sporočila njegova tiskovna predstavnica Kira Jarmiš.

Kot je Jarmiševa še zapisala na družbenih omrežjih, so predstavniki v kazenski koloniji Melehovo 235 kilometrov vzhodno od Moskve sporočili, da Navalni ni več prijavljen pri njih, niso pa želeli izdati, kam so ga premestili.

Povedala je še, da so njegovi odvetniki v petek in danes obiskali dve zaporniški koloniji v Vladimirski regiji vzhodno od Moskve, kjer bi lahko bil, vendar so jim povedali, da ga tam ni. »Še vedno ne vemo, kje je Aleksej,« je dejala.

Njegovi sodelavci so povedali, da o njem že šest dni nimajo nobenih novic.

Sodelavci Navalnega so po poročanju britanskega BBC pričakovali, da ga bodo po podaljšanju zaporne kazni premestili v zapor s strožjim režimom. Ocenjujejo, da je njegovo izginotje povezano z nedavno napovedjo ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bo marca prihodnje leto znova kandidiral na predsedniških volitvah.

Navalni je bil avgusta spoznan za krivega ustanovitve in financiranja ekstremistične organizacije, kar zanika, in dobil dodatnih 19 let zapora v koloniji s posebnim režimom. Pred tem je bil 47-letni politik že obsojen na devet let zapora zaradi kršitve pogojnega izpusta, goljufije in nespoštovanja sodišča.