Aleksej Navalni z nasmehom sprejel novo zaporno kazen

Rusko sodišče je obsodilo 47-letnega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega še na 19 let zapora v kazenski koloniji s strogim režimom varovanja zaradi spodbujanja ekstremizma, je sporočila tiskovna predstavnica Navalnega. Novinar francoske tiskovne agencije AFP, ki je spremljal izrek kazni, je dejal, da se je Navalni nasmehnil sodniku, ko je prebral obsodbo, in objel še enega obtoženca, nato pa se je prenos končal.

Ruski tožilci so za Navalnega v okviru sojenja zaradi obtožb o ekstremizmu zahtevali 20 let zapora. Navalni, ki so mu odvzeli prostost pred dvema letoma, v kazenski koloniji vzhodno od Moskve že prestaja devetletno zaporno kazen zaradi poneverbe, kar pa njegovi podporniki vidijo kot kazen za njegovo politično delo.

Tu prestaja kazen.

Pozval Ruse

Navalni je v odzivu na odločitev sodišča pozval Ruse, naj se še naprej upirajo Kremlju. »Želijo prestrašiti vas, ne mene, in vam odvzeti voljo do upora,« jim je sporočil v izjavi, objavljeni na facebooku. Dodal je, da jih želijo prisiliti, da bi Rusijo brez boja predali tolpi izdajalcev in tatov, ki so se polastili oblasti, ter jih pozval, naj ne izgubijo volje do upora. Pred izrekom kazni je Navalni dejal, da bo verjetno dobil dolgo kazen. »To bo dolga kazen. Zato ji pravijo 'stalinistična' kazen,« je dejal.

Odločitev sodišča že odmeva zunaj Rusije. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Turk je bil kritičen do zlorabe pravosodja v politične namene in je ruske oblasti pozval, naj ga izpustijo. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je ocenil, da gre znova za navidezno sojenje, kar ni sprejemljivo, so sporočili iz Bruslja. Odzvali so se tudi v Nemčiji in ZDA, kjer menijo, da Kremelj že več let skuša utišati Navalnega. Slednji ima ogromno sledilcev na družbenih omrežjih, kjer objavlja videoposnetke, ki razkrivajo domnevno korupcijo med rusko elito. Ruske oblasti so leta 2021 njegovo organizacijo za boj proti korupciji razglasile za ekstremistično in jo zaprle, zaradi česar so njeni zaposleni, prostovoljci in podporniki izpostavljeni večjemu tveganju pregona.