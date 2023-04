Nov kazenski postopek za Navalnega: zdaj mu očitajo provokacijo

Več kot očitno je, da si ruske oblasti želijo za vedno odkrižati enega največjih kritikov ruskih oblasti 46-letnega Alekseja Navalnega. Ta zdaj v kazenski koloniji prestaja devetletno zaporno kazen, kot je sporočila njegova tiskovna predstavnica Kira Jarmuš, pa so zoper njega uvedli nov, že deseti kazenski postopek. Menda zaradi provokacije paznikov.

Navalnijeva predstavnica Kira Jarmuš v repliki zaporniške celice FOTO: Anthony Deutsch/Reuters

»Zaradi domnevnega motenja dejavnosti zaporniške institucije mu grozi dodatnih pet let zapora, z vsemi kaznimi skupaj je to kar 35 let. Očitno to za ruskega predsednika Vladimirja Putina ni dovolj. Želi, da Aleksej ostane v zaporu za vedno,« je še dejala.

Opisala je še, kaj je pripeljalo do kazenskega postopka. V njegovo celico naj bi namestili zapornika, ki ni upošteval pravil osebne higiene, tako da je celica zaudarjala. V skladu z nenapisanimi pravili ruskega zaporniškega sistema bi moral Navalni s silo odstraniti zapornika iz svoje celice, a tega ni hotel storiti. »Paznikom je povedal, da tega ne bo storil, ker obsojenec ni kriv in da ga uprava uporablja kot orodje, da bi ga spravili v težave,« je povedala.

Pazniki naj bi ga nato udarili in zvlekli v celico, on pa naj bi za ovratnik zgrabil drugega zapornika in ga potegnil proti vratom. Pazniki so ga takoj obkolili, ga pritisnili ob steno, uprava zapora pa je sporočila, da so proti njemu sprožili nov kazenski postopek.

Navalni je zaprt od januarja 2021, ko se je vrnil v Rusijo po okrevanju v Nemčiji po zastrupitvi z živčnim strupom novičok, za katero obtožuje Kremelj. Po navedbah njegovih sodelavcev je 46-letni Navalni znova resno bolan, v zaporu pa nima zdravniške oskrbe. Zaradi nasprotovanja oblastem je bil že prej večkrat aretiran.