Glas na drugi strani telefona: Ne vem, če bom lahko preživela še eno noč (FOTO)

Med smučanjem v mestu Podveležje, BiH, se je izgubila Slovenka, ki so jo tamkajšnji mediji predstavili kot M. D. Portal Srpskainfo poroča, da naj bi se Slovenka 11. februarja iz Mostarja odpravila smučati, med snežno nevihto pa se je izgubila.

13. februarja ob 13.50 so na Policijsko postajo Nevesinje prejeli klic Slovenka, ki jim dejala, da je v težkem zdravstvenem stanju in da jo je strah, da ne bo preživela še ene noči na prostem. Takoj po prijavi je stekla iskalna akcija na območju gore Velež. Na pomoč so priskočili policisti, civilna zaščita, gasilci s tega območja, okoli 18. ure pa so sporočili dobro novico: po napornem prebijanju po snegu in v težkih razmerah so na območju Brasina dosegli Slovenko. Bila je v zelo slabem stanju, pišejo, a vsega hudega vajenega so jo na nosilih uspešno prenesli na varno in do tistih, ki so ji nudili nadaljnje zdravljenje.

Kako resne razmere so bile, priča tudi naslov na omenjenem portalu, kjer so zapisali, da je herojski podvig policistov v zadnjem trenutku rešil življenje izgubljene Slovenke.