Evropa se oborožuje! Ali prihaja 3. svetovna vojna?

V zadnjih dveh letih so številne države članice Nata v Evropi začele kampanje za ponovno oborožitev, pri čemer so države po vsej EU povečale izdatke za obrambo, podpisale pomembne pogodbe za orožje in sprejele zakonodajo za povečanje svojih vojaških zmogljivosti, poroča msn.

Nemčija je na primer namenila več kot 100 milijard evrov za posodobitev svoje vojske, vrhunski obrambni proizvajalci, kot sta Rheinmetall in Diehl, pa so povečali proizvodnjo, da bi izpolnili zahteve Ukrajine in Bundeswehra.

Tudi Poljska je povečala svoj obrambni proračun na skoraj 5 % BDP, Evropska obrambna agencija (EDA) pa je poenostavila postopke javnih naročil, da bi olajšala hitro dostavo vojaške pomoči Ukrajini in poznejšo oskrbo držav pošiljateljic.

Moskva nima interesa za vojno z Natom

Države EU lahko Ukrajini dobavijo orožje, preden si povrnejo izgube in dopolnijo lastne zaloge, zahvaljujoč skladu Evropske mirovne pomoči (EPF). Ob vsej ruski protizahodni retoriki številni analitiki menijo, da Moskva nima interesa za veliko vojno z Natom, kar ugotavlja tudi najvišji norveški general Eirik Kristoffersen.

Kristoffersen je dejal, da je kljub temu treba zagotoviti, da bo varnostni blok ustrezno oborožen, usposobljen in pripravljen na najhujše, ter dodal, da Rusija še ni sposobna zavzeti Evrope, vendar bi lahko to storila v nekaj letih.

Natov vojaški poveljnik admiral Rob Bauer. FOTO: Ntb Via Reuters

»Nekoč je nekdo rekel, da bo za to potrebnih 10 let, vendar mislim, da smo zaradi industrijske baze, ki zdaj deluje v Rusiji, spet pri manj kot 10 letih,« je dejal general Kristoffersen junija v intervjuju v Oslu.

»To bo trajalo nekaj časa, kar nam zdaj daje možnost, da v naslednjih dveh do treh letih obnovimo svoje sile, obnovimo svoje zaloge in hkrati podpremo Ukrajino,« je dodal.

»Moramo se oborožiti«

S Kristoffersenovim stališčem se je strinjal tudi nekdanji vodja britanske vojske general sir Patrick Sanders, vendar je opozoril, da britanske oborožene sile trenutno nimajo zmogljivosti za vzdrževanje dolgotrajnega oboroženega konflikta.

Po njegovih besedah vojna z Rusijo sicer ni neizogibna, je pa bolj verjetna, če Združeno kraljestvo in njegovi zavezniki ne bodo odpravili pomanjkljivosti svojih vojaških zmogljivosti. Meni, da se morajo ustrezno oborožiti.

Ocene, kot pravi, kažejo, da ima Združeno kraljestvo na voljo »nekje od pet do deset let, preden se Rusija dokapitalizira in bo lahko predstavljala takšno grožnjo, kot jo je pred vojno v Ukrajini«.

Za časnik The Times je zapisal, da je treba »nemudoma« sprejeti znatne ukrepe, vključno s posodobitvijo oboroženih sil in povečanjem »odpornosti družbe in Združenega kraljestva«.