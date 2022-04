EU se še odloča, Putin pa hladno sporoča: Mi se obračamo na vzhod

Ruski predsednik Vladimir Putin napoveduje, da bo Moskva preusmerila izvoz energije na vzhod.

Preberite tudi:

Medtem ko Evropa poskuša zmanjšati odvisnost od ruskega plina in energije, Putin odgovarja, da se evropski narodi ne bodo mogli takoj odpovedati ruskemu plinu, vendar pa se zdi, da še vedno pušča odprta vrata plačevanju plina v evrih, čeprav je še nedavno zahteval plačilo le v rubljih. EU še kar razpravlja, ali naj uvede sankcije za ruski plin in nafto, Kremelj pa ne počiva in vzpostavlja tesnejše vezi s Kitajsko, največjo svetovno porabnico energije, in drugimi azijskimi državami, piše Euractiv. »Tako imenovani partnerji iz sovražnih držav priznavajo, da brez ruskih energetskih virov, vključno z zemeljskim plinom, ne bo šlo,« je na seji vlade prejšnji teden dejal Putin.

Preberite še:

Putin pravi, da Evropa, ki napoveduje prekinitev dobave energije iz Rusije, dviguje cene in destabilizira trg. Dodal je, da bo Rusija, ki proizvede desetino svetovne nafte in petino svojega plina, potrebovala novo infrastrukturo za izvoz v Azijo. Vladi je tako naročil, naj do 1. junija predstavi načrt, ki vključuje razširitev infrastrukture v Afriko, Latinsko Ameriko in azijsko-pacifiško regijo, ter pozval k premisleku o vključitvi plinovodov Daljnega vzhoda v enotni oskrbovalni sistem.

Plačevanje še vedno tudi v evrih

Vendar se zdi, da je Rusija odprla vrata za nadaljnje plačevanje v evrih. Rusija je namreč zaradi plačilnih težav doživela močan upad proizvodnje nafte, ki je njen ključni vir dohodka. Vodilna svetovna trgovska podjetja nameravajo že 15. maja zmanjšati nakup surove nafte in goriva od ruskih naftnih podjetij pod nadzorom države, da bi se izognili kršenju sankcij EU proti Rusiji. Zato je Putin denimo avstrijskemu kanclerju Karlu Nehammerju dejal, da lahko Avstrija ruski plin še vedno plačuje v evrih.