Dramatične izjave Britancev: »Črta je prekoračena, to je zdaj potencialno tretja svetovna vojna«

Britanski Telegraph v zadnji analizi ugotavlja, da bi se lahko ukrajinsko-ruski konflikt kmalu sprevrgel v tretjo svetovno vojno. Avtor David Axe je do te ugotovitve prišel zaradi 1500 vojakov severnokorejskih specialnih enot, ki so v začetku oktobra na sedmih ladjah ruske pacifiške flote izpluli iz Severne Koreje. Gre za začetne sile potencialno 11.000 severnokorejskih vojakov, ki naj bi okrepili Rusijo v vojni proti Ukrajini.

»Ta vojska je najbolj grozljiv opomin, da ta vojna ni samo med Rusijo in Ukrajino. Črta je bila prekoračena in te enote bodo kmalu na terenu,« je Axe povedal za Telegraph.

Podobno bi se lahko odločile tudi druge države, saj so napotitev vojakov v Ukrajino že predlagali britanski in francoski politiki. Severna Koreja je pred tem Rusiji prodajala vojaško opremo, ki je prispevala k ruskim uspehom v 32-mesečni vojni, a pošiljanje ljudi spremeni situacijo.

»To je zdaj potencialno tretja svetovna vojna«

»Zdaj je to globalna vojna, potencialno svetovna vojna,« je še dejal Axe.

Severnokorejske specialne enote verjetno ne bodo na fronti, bodo pa zagotavljale logistično podporo. Večja vloga Severne Koreje pa bi lahko v konflikt potegnila tudi Južno Korejo. Na nujni seji Sveta za nacionalno varnost so visoki južnokorejski uradniki podporo Severne Koreje Rusiji označili za resno varnostno grožnjo in napovedali, da bodo povečali lastno vpletenost v konflikt. Axe poudarja, da morda ne bo minilo veliko časa, ko se bo njihovo orožje pojavilo na frontnih črtah v Ukrajini, a da to morda ne bo pogodu zaveznikom v Natu, ki imajo vse manj razumevanja za boj Ukrajine proti Rusiji.