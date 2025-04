Nikoli je ne zavrzite, rastline vam bodo hvaležne

Kaj ste storili z vodo, v kateri ste za veliko noč kuhali jajca? Praviloma jo vsakdo zlije v odtok, a tega poslej, ko boste spoznali, kako uporabna je, ne boste več počeli.

Voda, v kateri so se kuhala jajca, je namreč izjemno bogata z minerali, s kalcijem, magnezijem in kalijem, ti pa so izjemno koristni za rastline, posledično bodo vaše lončnice in zunanje rastline bujnejše, lepše in bolj zdrave.

Voda, v kateri so se kuhala jajca, lahko pospeši proces kompostiranja.

Ko se voda, v kateri smo jih kuhali, ohladi na sobno temperaturo, je naravnost idealna za zalivanje sobnih rastlin ali vrta; nikoli ne zalivajte z vročo: ta lahko poškoduje občutljive rastline.

Kot zapisano, je ta voda prava zakladnica kalcija, ki ga rastline naravnost obožujejo. Ta element uravnava kislost zemlje in prispeva k zdravju ter čvrstosti rastlin, hkrati krepi njihovo odpornost, zato so manj dovzetne za napade bolezni ali škodljivcev. Polna mineralov bo jajčna voda vašim rastlinam tudi izboljšala proizvodnjo klorofila ter pripomogla k njihovi rasti, zaradi česar bodo bolj zelene.

Lončnice bodo bujnejše, lepše in bolj zdrave. FOTO: Mariia Vitkovska/Getty Images

Hitrejše kompostiranje

Voda, v kateri so se kuhala jajca, lahko izdatno pospeši proces kompostiranja. Minerali v njej delujejo namreč kot nekakšen katalizator, ki pomaga učinkoviteje razgraditi organski material. Vlivanje ohlajene jajčne vode v vaš kompostnik bo spodbudilo rast koristnih mikrobov, ki razgrajujejo ostanke hrane in druge organske odpadke ter jih slednjič spremenijo v s hranili bogat kompost. Takšna voda bo za nameček dodala dovolj dodatne vlage, to pa je ključnega pomena za proces kompostiranja.

Ne zalivajte z vročo, da ne boste poškodovali rastlin.

Našteti minerali, kalcij, magnezij, kalij, so koristni tudi pri čiščenju. Rahlo alkalna narava vode od kuhanih jajc bo namreč pomagala razgraditi maščobo in umazanijo. Z njo boste lahko dodobra očistili kuhinjske površine, kuhalne plošče in celo odstranili zalepljene in lepljive ostanke. Ohlajeno lahko mirno vlijete celo v pomivalni ali pralni stroj in jo uporabite kot do okolja prijazno alternativo kemičnim čistilom.

Tudi na vrtu jo lahko uporabimo. FOTO: Patrick Daxenbichler/Getty Images