Se 10.000 severnokorejskih vojakov res odpravlja v Ukrajino? (VIDEO)

Severna Koreja usposablja okoli 10.000 vojakov za podporo ruski invaziji na Ukrajino, je v četrtek ob sklicevanju na obveščevalne podatke dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Južnokorejska obveščevalna služba je danes potrdila, da Pjongjang namerava v Rusijo napotiti 12.000 vojakov. Prvih 1500 naj bi jih že prispelo.

Severna Koreja se je odločila, da bo v podporo Rusiji v vojni proti Ukrajini tja napotila štiri brigade z 12.000 vojaki, je danes ob sklicevanju na seulsko obveščevalno službo poročala južnokorejska tiskovna agencija Yonhap.

Seulska obveščevalna služba trdi, da je med 8. in 13. oktobrom zaznala, da je Severna Koreja prek ruske transportne ladje v Vladivostok prepeljala prvi kontingent 1500 vojakov. Kmalu naj bi jih poslala še več. Dodaja, da so vojaki nameščeni v različnih bazah in bodo po usposabljanju napoteni na fronto.

Tudi urad južnokorejskega predsednika Yoon Suk-yeola je danes opozoril, da je vse večja podpora Pjongjanga Moskvi šla od prenosa vojaške opreme do dejanske napotitve vojakov. Ob tem je opozoril, da to predstavlja pomembno varnostno grožnjo ne le za Južno Korejo, temveč tudi za mednarodno skupnost.

Kmalu naj bi jih poslali še več. FOTO: Str Afp

»Pripravljeni bodo 1. novembra,« je nadaljeval in dodal, da bo prvi kontingent 2600 severnokorejskih vojakov nameščen v ruski regiji Kursk, kamor je ukrajinska vojska vdrla v začetku avgusta.

Zelenski opozoril

Zelenski je medtem že v četrtek po srečanju z obrambnimi ministri članic zveze Nato opozoril, da glede na informacije ukrajinskih obveščevalnih služb Severna Koreja usposablja okoli 10.000 vojakov za podporo Rusiji. Na novinarski konferenci z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem je še dodal, da je na zasedenem ukrajinskem ozemlju že nekaj vojakov iz Severne Koreje.

Rutte pa je poudaril, da zavezništvo nima nobenih dokazov, da so severnokorejski vojaki vpleteni v spopade. »Vemo pa, da Severna Koreja podpira Rusijo,« je dodal.

Tudi vodja ukrajinske obveščevalne službe (GUR) Kirilo Budanov je v četrtek v pogovoru za spletno stran The War Zone ocenil, da se okoli 11.000 severnokorejskih vojakov usposablja za pridružitev ruskim silam, ki se borijo proti Ukrajini.

