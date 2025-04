Kdo bo smučarski trener slalomistke Andreje Slokar, še ni znano

Že tako mila in s snegom vnovič skopa zima se je poslovila, beli so le še najvišji vrhovi Alp in Karavank, od smučanja se misli navadnih smrtnikov selijo k pomladno-poletnim dejavnostim. Drugače je seveda v pisarnah domače krovne smučarske organizacije, zlasti v njenem alpskem delu je še naprej precej vprašajev v pričakovanju olimpijske sezone. Na dlani pa je, da bo proračun za novo zimo višji in se bo tako približal štirim milijonom evrov.

O trditvi Matjaža Šarabona, ki je pred enim letom po daljši odsotnosti pri zvezi prevzel vlogo vodje panoge, da je bila pred kratkim končana sezona uspešna, bi kazalo razpravljati. Drži: z Miho Hrobatom so zasijali novi sončni žarki nad smukaško zgodbo, Andreja Slokar, naša vodilna slalomistka zadnje petletke, se spet približuje vrhu, Žan Kranjec in Ilka Štuhec poskušata ohranjati stik z dolgoletnimi tekmeci.

3,9 milijona evrov je načrtovan letni proračun alpskega dela SZS.

A obstaja tudi druga plat: nabor kandidatov za dosežke v absolutni mednarodni konkurenci je iz leta v leto manjši, dosežki na mladinskem svetovnem prvenstvu v bližnjem Trbižu so bili komaj zaznavni, na izjemno odmevnem osrednjem tekmovanju zime v alpskem smučanju – prvenstvu v Saalbachu – uresničitve začrtanih ciljev ni bilo. Pa četudi smo ob srečanju z vodilnimi iz naše alpske smučarije, omenjenim Šarabonom, predsednikom Janezom Bijolom ter novim vodjo stroke in obenem povratnikom Dušanom Blažičem, slišali, da tudi na prejšnjih velikih tekmovanjih kakšnih presežkov ni bilo – z izjemo dveh šampionskih lovorik Štuhčeve ter kajpak nepozabne pravljice v izvedbi Tine Maze.

Režiser podvigov na snegu te sijajne smučarke je bil Andrea Massi, v pred kratkim končani sezoni tudi član ekipe Andreje Slokar. Nikakor ne preseneča, da se njegovo ime nenehno pojavlja v namigih okrog vidnejše priključitve k slovenski reprezentanci, ne nazadnje je prav med tem srečanjem trojice vodilnih z novinarji dvakrat poklical po telefonu Bijola ...

Šarabon kot vodilni kadrovnik nam je razgrnil svoje mnenje o prihodu strokovnjaka, ki v smučarskem svetu slovi zlasti po organizacijskih sposobnostih, športni razgledanosti in načinu telesne priprave: »Bil bi vesel, če bi Andrea prevzel vlogo kondicijskega trenerja. Za smučarsko področje na snegu pa pri nas ne bi bil primeren.«