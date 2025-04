Pripravite se! Gneča na cestah narašča, veliki zastoji že na gorenjski in primorski avtocesti

Zaradi bližajočih se praznikov je promet na cestah po državi povečan, zato naj vozniki pred odhodom na pot preverijo trenutne zastoje. Prometno informacijski center poroča, da je zaradi praznika v Italiji močno povečan promet tovornih vozil iz smeri Italije skozi Slovenijo, zastoji so na primorski avtocesti med priključkoma Senožeče in Brezovica in na posameznih odsekih proti Ljubljani.

Promet je na nekaterih odsekih upočasnjen tudi za osebna vozila.

Na avtocesti Gabrk - Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji nastaja občasno krajši zastoj. Zastoji nastajajo tudi na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti pred priključkom Trebnje zahod proti Ljubljani in na cestah Vrhnika - Brezovica in Šmarje - Koper.

Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med izvozom in uvozom razdrto proti Ljubljani ter pred Logatcem proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred priključkom Lesce proti Karavankam.

Vozniki, bodite strpni, saj se bo vaša pot podaljšala v smeri Maribor Ljubljana za več kot dve uri in pol, v smeri Ljubljana Maribor in v smeri Koper Ljubljana za uro in pol.

Dela na cestah

Na štajerski avtocesti promet zaradi del med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje poteka po enem prometnem pasu v vsako smer, poteka obračanje delovne zapore.

Zaradi športne prireditve bo v nedeljo, 27. aprila, med 7. in 20. uro na Prilipah zaprta regionalna cesta Čatež ob Savi–Obrežje. V času zapore bo promet urejen po dolenjski avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje.