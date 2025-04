Župan Janković Gabrove očitno ne posluša! Razkril, kaj zajtrkuje vsak dan

Med številnimi vprašanji, ki jih javne osebnosti prejmejo, se včasih najde tudi kakšno bolj sproščeno. Tako se je nekdo nedavno obrnil na ljubljanskega župana z malce hudomušnim vprašanjem: »Kako to, da zmeraj tako kul zgledate? A jeste chia semena?«

Odgovor župana Zorana Jankovića pa je bil iskren in značilno neposreden.

»Kakšna semena? Nič ne uporabljam,« je v smehu odgovoril župan. »Moje življenje je zelo lepo. Uživam vsak dan. To je poslanstvo – delati za Ljubljano in z najboljšo ekipo.«

V nasprotju z mnogimi javnimi osebnostmi, ki prisegajo na posebne diete, superživila in natančno načrtovane prehranske režime, Janković priznava, da pri hrani ne komplicira. »Jem domačo hrano in nič ne pazim, da bi imel kakšne posebne dneve – zelenjavne, ribje ali mesne. Običajno jem meso.«

Dva obroka na dan

»Vsak dan imam dva obroka. Zjutraj ob 7.30 klasika: žemlja, maslo, med in bela kava. Drugi obrok je lahko ob 15. uri ali šele ob 21. uri, odvisno od dneva,« je odgovoril ljubljanski župan, ki je tako posredno povedal, da je ključ do vitalnosti pogosto v nečem drugem – v pozitivnem odnosu, predanosti delu in vsakodnevnem uživanju v življenju.

Prehranske navade 72-letnega ljubljanskega župana so sicer v skladu z delom zdravstvene stroke ne pa tudi z nasveti partnerice predsednika vlade Roberta Goloba Tine Gaber, ki jih je objavila na družbenih omrežjih in z njimi razburila mnoge.

Skupaj z nutricionistom in veganom Boštjanom Jakšetom, nekdanjim članom vladnega strateškega sveta za prehrano, sta namreč upokojencem priporočila, naj iz prehrane izločijo rdeče meso, mlečne izdelke, jajca in maslo ter jih nadomestijo s stročnicami, žiti, semeni in zelenjavo.

Kljub dobrim namenom pa so nasveti naleteli na kritike, saj nekateri strokovnjaki opozarjajo, da lahko splošni prehranski nasveti brez upoštevanja individualnih potreb povzročijo več škode kot koristi.