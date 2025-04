Groza na Hvaru: v morje se je razlilo 17 ton nafte, vse službe so na kraju dogodka (VIDEO in FOTO)

Danes zjutraj, okoli 9.30, je bila prijavljena okoljska nesreča v mestu Hvar, natančneje v zalivu Križna luka, kjer je prišlo do večjega razlitja nafte v morje, poroča jutarnji.hr.

Po prvih informacijah naj bi se nafta izlila iz rezervoarja podjetja INA. Vse pristojne službe – policija, pomorska policija, gasilci, gorska reševalna služba (HGSS) in zaposleni v kapitaniji – so nemudoma prišle na prizorišče in začele sanacijo ter zbiranje informacij o tem, kaj se je zgodilo.

Po poročanju Večernjega lista naj bi v morje izteklo kar 17 ton nafte. »Cela uvala plava v nafti, vse smrdi ...« poročajo domačini.

Na pomoč so priskočili tudi gasilci iz Kaštel, proti Hvaru so se odpravili z ladjo. Preiskava vzroka nesreče je v teku.