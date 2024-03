Drama na smučišču: orkanski veter se je poigraval s smučarji na sedežnicah (VIDEO)

Naprave na smučišču so se tresle, sedežnica se je zibala ... Na najmanj eni izmed gondol so bili potniki, ki so jih zaradi močnega vetra evakuirali.

Smučišče na severu Italije so zaradi slabega vremena zaprli, vendar pa so se zadnji smučarji še prebijali na gondoli do zgornje postaje, ko je začel pihati orkanski veter. Smučarske naprave so bile prepuščene vetrovnim sunkom, ki so jih zibali sem in tja. Obiskovalci smučišča so objavili številne posnetke, ki prikazujejo njihovo grozljivo pozibavanje in na njih ujete potnike.

Na srečo pa se je vse dobro končali in ima ta zgodba srečen konec, saj je vsem smučarjem uspelo brez poškodb zapustiti naprave in smučišče.