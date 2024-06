Drama na letalu: 30 potnikov obšla huda slabost, letalo odstranili

Britanski Daily Mail poroča o letu iz Kanade do Teksasa, ki je bil za številne potnike vse prej kot prijeten. Kar 30 potnikov je imelo namreč gripi podobne simptome. Po poročanju omenjenega britanskega medija so bili bolni potniki pred letom na križarjenju. Možno je torej, da je bila slabost posledica križarjenja. Incident so potrdili pri letalski družbi United Airlines.

Letalo Boeing 737 Max je vzletelo iz Vancouvra, pristalo pa je v Houstonu. Po pristanku so prvi posredovalci pregledali tri bolnike. Ugotovljeno je bilo, da nobeden ne potrebuje nujne medicinske pomoči.

Predstavniki gasilske službe so ugotovili, da so imeli potniki simptome, ki so povezani s križarjenjem.

Letalo so odstranili iz pogona. Obenem pa so ga tudi poslali na globinsko čiščenje.

Kot smo že poročali, je bilo pred nekaj dnevi zelo pestro tudi na enem drugem Boeingovem letalu. Zaradi turbulence je en potnik umrl, veliko pa jih je bilo poškodovanih.