Streljanje na Trumpa! Krogla ga je zadela, odpeljali so ga v bolnišnico (VIDEO)

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je preživel poskus atentata potem, ko so na njegovem političnem zborovanju v mestu Butler v Pensilvaniji odjeknili streli. V incidentu so ubili napadalca, a njegovega imena še niso razkrili, šlo pa naj bi za osamljenega strelca. Po poročanju New York Timesa je atentator 20-letni Thomas Matthew Crooks.

Poleg napadalca je umrla še ena oseba, dve sta bili huje ranjeni.

»To noč se je zgodil poskus atentata na nekdanjega predsednika Trumpa,« je dejal predstavnik FBI Kevin Rojek na novinarski konferenci.

Predstavniki tajne službe in FBI so na skupni novinarski konferenci v podeželskem kraju Butler v Pensilvaniji povedali, da še niso pripravljeni razkriti podrobnosti o atentatorju ali njegovem motivu, ker preiskava še poteka. Povedali pa so, da ni dokazov, da bi šlo za kaj drugega kot osamljenega strelca.

»Ni razloga za to, da bi verjeli, da še obstaja kakršna koli nevarnost,« je dejal predstavnik pensilvanijske policije.

Atentator naj bi bil mlajši moški

Ameriške televizije na podlagi neimenovanih policijskih virov poročajo, da je bil atentator, ki so ga pokončali pripadniki tajne službe, mlajši moški star okrog 20 let. Streljal je s strehe poslopja blizu zborovanja in izven zavarovanega območja.

Krogla je Trumpu oplazila uho, poškodovanca pa so odpeljali v bolnišnico. Njegova kampanja je nato sporočila, da je z njim vse v redu.

Odjeknila najmanj dva strela Podrobnosti incidenta sicer nemudoma niso bile znane. Trump je govoril na zborovanju privržencev nakar sta odjeknila najmanj dva strela. Trump se je takoj prijel za desno uho, kamere pa so pokazale, da pri ušesu krvavi. Agenti tajne službe so skočili na oder, obkolili Trumpa in ga zvlekli stran medtem, ko je navzočim v dvorani kljubovalno dvignil pest, poroča ABC, ki dodaja, da je bil osumljeni strelec ustreljen in ubit, v napadu pa je umrla tudi oseba, ki je bila na zborovanju. Tajna služba je kasneje na mediju X objavila, da je Trump na varnem, kar je kasneje tudi potrdila njegova predsedniška kampanja, ki je dodala, da so ga pregledali v bližnji bolnišnici.