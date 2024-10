Donald Trump ob izidu knjige ponosen na Melanio: »Bila je fantastična prva dama«

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je na omrežju X izrazil ponos nad svojo najdražjo. Zapisal je: »Zelo ponosen na Melanio! Njena knjiga je izšla in je naprodaj povsod. Res je odlična! Bila je fantastična prva dama in deli te izkušnje ter še veliko več. Je tudi zelo dobra pisateljica, kar je pokazala na republikanski nacionalni konvenciji s svojim pismom, ki se je izkazalo za senzacionalen vrhunec. Kot nalašč za božič. Kupite jo zdaj in uživajte!«

Nekdanja slovenska manekenka je v knjigi med drugim izrazila svojo podporo pravici žensk do nadzora nad svojim telesom, vključno s pravico do splava, kar je v nasprotju s prepričanji in politično retoriko njenega moža. Melania sicer redko izraža politična stališča v javnosti.