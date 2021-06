Dobra novica za tiste, ki se letos odpravljate na Hrvaško

Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni (ECDC) je objavil posodobljen epidemiološki zemljevid Evrope, po katerem hrvaška obala ni več rdeča, ampak oranžna, poročajo hrvaški mediji. Po podatkih evropske agencije ima Hrvaška v zadnjih 14 dneh 139,84 nove okužbe na 100.000 prebivalcev. Rdeč je ostal le celinski del Hrvaške.Podatki novega zemljevida, ki je v podporo članicam pri usklajevanju potovalnih ukrepov v Evropski uniji, je po poročanju tamkajšnjih medijev odlična novica za hrvaški turizem in prihajajočo turistično sezono.Posodobljen zemljevid pa ne prinaša dobrih novic za našo državo, saj je celotna Slovenija še vedno obarvana rdeče. To pomeni več kot 150 novih okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dneh, rdeče pa so obarvane tudi Grčija, Litva, Latvija, Estonija, Danska, večji del Španije in Francije, celinski del Hrvaške ter jug Italije ter Norveške.