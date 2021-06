Pozitivnih sedem odstotkov testov: Krek, Poklukar in Koritnik stopili pred javnost (V ŽIVO)

Rahljanje omejitev, ppomembne spremebe

V sredo je bilo v 3837 PCR-testih potrjeno 273 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 7,1 odstotka (dan prej devet odstotkov). Po podatkih sledilnika za covid-19 se je v sredo v bolnišnici zdravilo 214 bolnikov s covid-19, 63 ljudi je potrebovalo intenzivno zdravljenje.Po zadnjih podatkih NIJZ je v Sloveniji z enim odmerkom cepljenih 681.945 ljudi, z vsemi odmerki pa 432.282. Delež cepljenih z vsemi odmerki trenutno znaša 20,6 odstotka. Število hospitaliziranih še ni znano.Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju epidemije ob 11. uri bodo sodelovali minister za zdravje, minister za javno upravoin, direktor NIJZ.Vlada je v sredo sprostila nekatere ukrepe. Med drugim je zrahljala omejitve pri ponujanju nastanitev in predpisanem zagotavljanju prostora na stranko v trgovskih centrih ter ukinila prepoved uživanja hrane in pijače pri osebnem prevzemu na prevzemnih mestih.Vstop v Slovenijo je znova možen na podlagi negativnega hitrega antigenskega testa od 5. junija. Brez napotitve v karanteno na domu bo lahko v Slovenijo vstopila tudi oseba, ki predloži dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR ali HAT, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Opravljena morata biti v državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali ZDA, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden na seznamu hitrih testov EU.