Do Trumpa je treba biti odkrit

Mutti Merkel (mama Merkel, op. p.) so njeni sorojaki radi rekli nekdanji nemški kanclerki Angeli Merkel. Med njenim 16 let dolgim kanclerjevanjem je bila namreč Nemčija prava evropska gospodarska in politična velesila. Ob promociji današnje izdaje svoje knjige Svoboda: Spomini 1954–2021 je Merklova v Berlinu za britanski BBC dala enega od redkih intervjujev, odkar se je leta 2021 poslovila s položaja.

»Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da preprečimo uporabo jedrskega orožja,« je glede napetosti, ki v zadnjih več kot tisoč dnevih zaradi vojne v Ukrajini vladajo med Zahodom in Rusijo, prepričana Merklova. »K sreči je o tem pred časom govorila tudi Kitajska. Ne smemo biti ohromljeni zaradi strahu, moramo pa tudi priznati, da je Rusija največja oziroma poleg ZDA ena od dveh največjih jedrskih sil na svetu.« Poudarila je tudi, da je v letih, ko je bila na oblasti, poskušala storiti vse, kar je bilo v njeni moči, da bi zagotovila miroljubne načine sodelovanja z Rusijo. Spomnimo. Rusija je Ukrajino prvič napadla že leta 2014.

16 LET je bila na položaju kanclerke.

Na očitke, da je Nemčija v času njene vladavine postala energetsko preveč odvisna od Rusije, danes odgovarja, da je imela pri energetskih povezavah z Rusijo dva motiva: nemške poslovne interese in ohranjanje miroljubnih vezi z Rusijo. Vztraja, da je s pomočjo diplomacije poskušala zajeziti ruske napade na Ukrajino. Tudi s pogajanji, a ta so propadla. Priznava, da so sankcije proti Rusiji zelo prizadele nemško industrijo, ki je zdaj prisiljena kupovati dražji plin. Novo obdobje v odnosih Evrope z Rusijo se je, kot še pravi, na žalost začelo po obsežni invaziji na Ukrajino.

Svoje mnenje je imela tudi o novoizvoljenem predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. »Zelo pomembno je vedeti, katere so vaše prioritete, jih znati jasno predstaviti in se ne prestrašiti, saj je Donald Trump lahko zelo odkrit,« svetuje. In še: »Zelo jasno se izraža. In če to počneš tudi ti, obstaja določeno medsebojno spoštovanje. To je bila moja izkušnja.«