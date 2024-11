Devetletnika, ki je sošolca ozmerjal z »zaostalim«, obiskala policija

V Veliki Britaniji je nemalo zgražanja povzročil novica, da so začeli policisti, v želji, da bi zmanjšali število sovražnih kaznivih dejanj, preiskovati celo otroke. Tako so denimo preiskovali primer, ko je devetletnik sošolca ozmerjal z »zaostalim« ter dve učenki drugega razreda, ki sta se norčevali iz sošolke, češ da »smrdi kot riba«.

Britanska vlada od policije sicer zahteva preiskavo zgolj tistih sovražnih kaznivih dejanj brez elementov nasilja, pri katerih obstaja resna grožnja, da bo sovražni govor prerasel v fizično nasilje, in tistih, katerih storilce »brez dvoma žene namerna sovražnost«. Kako to, da so se odločili preiskovati devetletne otroke, ni znano, se je pa na družabnem omrežju oglasila učiteljica, ki je prepričana, da je bilo njihovo ravnanje pravilno, saj da je treba otrokom »že zelo zgodaj jasno postaviti meje in jim pokazati, da tovrstno početje ni primerno«.

Čeprav so se z njo strinjali mnogi, pa so si bili tudi edini, da je reševanje sporov med učenci naloga šolnikov in ne policistov. Zadevo bo zdaj pregledalo britansko notranje ministrstvo, ob tem so dejali še, da nameravajo sestaviti bolj podrobna in jasna navodila za ravnanje policistov v primerih, ko gre za nenasilna sovražna kazniva dejanja, teh so v zadnjem letu zabeležili več kot 13.200, in sovražni govor.