Članica Nata razglasila zračno nevarnost zaradi Rusov: v zrak dvignili lovski letali

V delu romunskega okrožja Tulcea je bil sprožen zračni alarm, potem ko so v nedeljo v bližini romunskega zračnega prostora opazili ruska brezpilotna letala.

»Zračna nevarnost v okrožju Tulcea je bila nocoj razglašena ob 23.34.

Oborožene sile Ruske federacije so izvedle novo serijo napadov z brezpilotnimi letali na ukrajinske civilne cilje in infrastrukturo v bližini rečne meje z Romunijo. Po odkritju skupine brezpilotnih letal nad Črnim morjem, namenjenih proti zračnemu prostoru Ukrajine in blizu Romunije, je nacionalni štab vojaškega poveljstva ob 23.34 razglasil zračni alarm na severnem območju okrožja Tulcea. Za spremljanje razmer sta vzletela dva lovca F-16 romunskih zračnih sil,« je sporočilo romunsko ministrstvo za nacionalno obrambo.

Zračni alarm so preklicali okoli 00.45, lovca pa sta se vrnila v bazo, je kasneje sporočilo ministrstvo.

Romunija je sicer že pred dvema tednoma dvignila štiri bojna letala zaradi vstopa neznanega letečega predmeta v svoj zračni prostor.

Romunija, ki je članica EU in Nata, ima z Ukrajino skupno 650 kilometrov meje. Od začetka ruske vojne v Ukrajini februarja 2022 je bilo zabeleženih več primerov kršitev romunskega zračnega prostora z droni, ki so napadali cilje v Ukrajini. Razbitine brezpilotnih letalnikov so večkrat padle tudi na romunsko ozemlje.