Ruski dezerter: »Bil sem šokiran in vedel, da imam samo tri možnosti ...«

»Dezerterji niso izdajalci in dezerterstvo ni zločin, saj v tej situaciji ni druge poti,« pravi Aleksander. Zanj je to »razumna odločitev človeka, ki noče sodelovati v agresivni vojni.«

Aleksander je eden izmed šestih ruskih dezerterjev, ki so v zadnjih nekaj mesecih prispeli v Pariz, kjer so po dolgi in negotovi poti prek Kazahstana zaprosili za politični azil. Po podatkih nemške organizacije Pro Asyl je od začetka vojne v Ukrajini februarja 2022 do septembra 2023 približno 250.000 ruskih vojaških obveznikov zapustilo državo in poiskalo zaščito drugje.

Čeprav Zahod načeloma podpira odločitev teh moških, je njihov dostop v Evropsko unijo zelo omejen. Večina jih beži v države, kamor lahko potujejo brez potnega lista, kot sta Kazahstan in Armenija, vendar tudi tam tvegajo izgon nazaj v Rusijo.

Mislil je, da gre za vojaške vaje

Aleksander razume, zakaj so zahodne države previdne pri sprejemanju dezerterjev, saj med njimi lahko tičijo agenti ruskih obveščevalnih služb ali vojni zločinci. Sam je bil kot mladi častnik vključen v ruski pohod na Ukrajino in njegova izkušnja je bila resnično pretresljiva. V začetku leta 2022 je bil na Krimu, a šele, ko je njegova enota prestopila ukrajinsko mejo, je doumel, kaj se dogaja. »Mislili smo, da gre za vojaške vaje. Ko smo prestopili ukrajinsko mejo, sem bil šokiran – nisem vedel, zakaj smo tam,« pripoveduje.

V domovini jih čakata zapor ali pošiljanje na fronto. FOTO: Mikhail Metzel Via Reuters

Vojne ni želel podpirati, a vedel je, da bežati ne more kar tako. »Ali bi me ubili, ali bi me pridržali na meji. Potreboval sem zakonit način, da se vrnem v Rusijo,« pravi. Ko je končno dobil dovoljenje za dopust, je takoj zaprosil za izstop iz vojske, a septembra 2022 je bila razglašena mobilizacija in znova je bil vpoklican. Takrat je ugotovil, da ima le tri možnosti: zapor, vrnitev na fronto ali beg iz Rusije. Tako je tudi sam pobegnil v Kazahstan in tam preko aktivistov zaprosil za azil.

Pot do azila

Aleksander ni pridobil statusa begunca, vendar so mu podaljšali dovoljenje za bivanje. Iskal je pomoč po zahodnih veleposlaništvih in po dveh letih mu je končno uspelo priti v Francijo. Tam je poudaril, da ni v Franciji zgolj zato, ker je dezerter, ampak ker nasprotuje vojni.

Pri njegovem begu mu je pomagal Aleksej Alšanskij iz organizacije Conflict Intelligence Team (CIT). Njegova naloga je bila preveriti zgodbe dezerterjev in zagotoviti, da niso ruski agenti ali vojni zločinci. Alšanskij meni, da bi morali takšni ljudje prejeti humanitarno zaščito.

Strah pred povračilnimi ukrepi v Rusiji

V domovini te Ruse čakata zapor ali pošiljanje na fronto. Mnogi dezerterji ostajajo brez pomoči, saj se tudi ruske nevladne organizacije bojijo sodelovanja, da ne bi bile označene kot »tujci« ali »državni sovražniki«. Alšanskij obžaluje, da je podpora dezerterjem tako omejena, saj po njegovem mnenju zaslužijo vsako pomoč in zaščito.

Šesterica, ki je v Franciji, je ustanovila društvo »Zbogom orožje!«, preko katerega javno nasprotujejo vojni v Ukrajini in opozarjajo na težak položaj ruskih vojakov, ki se odločijo za upor.