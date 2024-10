Drama na nebu: Neidentificirani predmet v zračnem prostoru članice Nata, dvignili bojna letala

Romunija je v četrtek dvignila štiri bojna letala, potem ko je neznani predmet vstopil v njen zračni prostor na jugovzhodu države, je sporočilo ministrstvo za obrambo. Nad Črnim morjem so v četrtek okoli 17. ure po lokalnem času zaznali majhen predmet, verjetno dron, ki se je pomikal proti Romuniji, članici Nata. Odkrili so ga z radarskim sistemom romunskih oboroženih sil, navaja Associated Press.

Preiskavo možnega kraja strmoglavljenja začeli zjutraj

V Romuniji, ki ima z Ukrajino 650-kilometrsko mejo, so že imeli incidente, ko so ruski brezpilotni letalniki vstopili v njen zračni prostor, ko je Moskva napadala ukrajinske cilje ob Črnem morju in Donavi. Ostanke ruskih brezpilotnikov so večkrat našli tudi na romunskem ozemlju blizu ukrajinske meje. V četrtek so tako v zrak dvignili dve španski letali F-18 in dve romunski F-16, da bi spremljali objekt, ki se je premikal 14 kilometrov v notranjost države. Lovci niso našli cilja, ki je kmalu izginil z radarja. Preiskavo verjetnega kraja strmoglavljenja so začeli danes zjutraj.