Evropejci, prišlo je do razkritja novega poročila! »V primeru vojne z Rusijo pripravite zaloge za 72 ur …«

Ljudje, ki živijo v Evropski uniji, bi morali imeti zaloge za nujne primere v primeru izbruha vojne ali kakšne druge velike nevarnosti, svetuje novo poročilo.

Poročilo o civilni in vojaški pripravljenosti Evrope, objavljeno v sredo, je napisal nekdanji finski predsednik Sauli Niinistö kot posebni svetovalec predsednice Evropske komisije. V poročilu je poudarjeno, da EU ni bila pripravljena niti na pandemijo COVID-19 niti na rusko agresijo na Ukrajino in da se mora premakniti »od reakcije k proaktivni pripravljenosti«.

Kot del te strategije bi morala EU svetovati gospodinjstvom, naj bodo pripravljena na vsaj 72-urno samooskrbo v primeru nujnega, piše v poročilu. Priporočeno je, da države članice svojim državljanom med drugim zagotovijo smernice o skladiščenju zalog, evakuacijah in načinu dostopa do reševalnih služb. V poročilu so navedene različne osnovne potrebščine, ki jih gospodinjstva potrebujejo v nujnih primerih, vključno z zalogami hrane, pijače in zdravil, svetilko in radijem na baterije, poroča Newsweek.

Poročilo je bilo predstavljeno Ursuli von der Leyen

Poročilo na 165 straneh je bilo v sredo predstavljeno predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen. Cilj je pripraviti državljane EU na izredne razmere, kot so nova pandemija, ekstremne vremenske razmere ali oborožena agresija.

Pandemija COVID-19 je spodbudila ljudi po vsem svetu, da so nenadoma začeli kupovati zaloge, kar je povzročilo pomanjkanje določenih artiklov. Čeprav poročilo ne navaja ruske agresije kot edine možne grožnje, jo omenja kot veliko. »Nimamo jasnega načrta, kaj bi EU storila v primeru oborožene agresije na državo članico,« še piše v poročilu, prav tako pa je navedeno, da čeprav grožnjo ruske agresije najbolj občutijo njeni neposredni sosedje, bi vsakršno dejanje Rusije proti članici EU vplivalo na vse države članice.