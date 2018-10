Trenerka naplahtala otroke in starše: za izlet pobrala denar, a je izpuhtel

Kar 60 deklic navijaške skupine Doxa je čakalo na odhod na tekmovanje navijačic World Dance Talent Show v Italiji, za kar so starši nakazali denar na račun kluba. A nekaj dni po prejemu nakazil je vodja in predsednica kluba iz Trogijra Melita Janeš odpovedala pot.



Prek skupinskega pogovora na aplikaciji WhatsApp je staršem sporočila, da obstaja težava in da bi bile lahko deklice žrtve trgovine z organi, zato je odpovedala pot na tekmovanje prek agencije. Dodala je tudi, da je vse prijavila policiji, a da sama ne more tvegati in jih peljati na pot.



Med drugim jim je rekla tudi, da je vodja splitske turistične agencije vpleten v trgovino z otroki in s človeškimi organi ter prostitucijo, zato bo sama organizirala pot v Italijo. Staršem je bilo vse skupaj zelo čudno, zato so začeli informacije preverjati ter vključili tudi policijo. Potem jim je sporočila, da bo sama organizirala spanje prek spletne strani Booking.com.



Starši so od nje zahtevali vračilo denarja, a jim je zatrjevala, da je tega pobral Booking.com, piše Večernji list. Šlo naj bi za okoli 50 tisoč kun (skoraj sedem tisoč evrov).



Oglasil se je tudi šef splitske turistične agencije, ki je šokiran nad izjavami vodje kluba navijačic. Policija primer preiskuje.