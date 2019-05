Po aferi v Avstriji kancler napovedal predčasne volitve

DUNAJ – Avstrijski kanclerje po današnjem odstopu podkanclerja, ki se je zapletel v korupcijski škandal, predsedniku državepredlagal razpis predčasnih volitev. Zavzel se je, da bi bile volitve čim prej.»Dovolj je dovolj,« je avstrijski kancler po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA komentiral škandal, v katerega se je zapletel Strache. Poudaril je, da na današnjih pogovorih s koalicijskimi partnerji svobodnjaki (FPÖ) ni dobil vtisa, da imajo poleg odstopa Stracheja in vodje poslanske skupineresnično voljo za spremembe v stranki na vseh ravneh. To bi bilo po njegovih besedah več kot potrebno.Avstrijski podkancler je danes odstopil s položaja, potem ko sta nemška časnika Süddeutsche Zeitung in Der Spiegel v petek objavila videoposnetek, kjer je pred volitvami leta 2017 v zameno za politično podporo domnevni ruski bogatašinji ponujal pogodbe z vlado in izkazal interes za vpliv na medije . Ženska je Stracheju dejala, da želi kupiti 50 odstotkov delnic največjega avstrijskega časnika Kronen Zeitung, da bi dosegla do svobodnjakov naklonjeno poročanje pred volitvami.Svoj odstop je Strache utemeljil s tem, da želi FPÖ nadaljevati izvajanje vladnega programa s kanclerjevo ljudsko stranko (ÖVP) in da tega ne želi ovirati niti ne želi razdreti vladne koalicije. Odstopil je sicer tudi z vseh funkcij v svobodnjaški stranki.