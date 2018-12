VIDEO: Našli in ustrelili strelca: Mrtev je

STRASBOURG – Policija je »nevtralizirala« domnevnega strelca, ki je v torek začel streljati v bližini božičnega sejma v Strasbourgu.V včerajšnjem streljanju so umrli trije ljudje, več kot 10 je ranjenih, od tega nekateri huje. V spopadu s policijo je bil v ramo ranjen tudi napadalec, ki pa mu je uspelo ukrasti taksi in pobegniti.(29) je bil po streljanju dva dni na begu, lovilo ga je več kot 700 pripadnikov varnostnih sil. Policija je danes zaprla Neudorf, del Strasbourga , kjer so ga nazadnje videli. Do zob oboroženi policisti so ga iskali od hiše do hiše. Našli so ga v nekem skladišču v predelu Meinau, nedaleč od Neudorfa. Okoli 21. ure so odjeknili streli, Chekatt je streljal na policijo, ki je odgovorila z ognjem in ga usmrtila. Imela je namreč ukaz, da ga prime živega ali mrtvega, predvsem pa, da ga hitro najde. Chekattovo smrt je zvečer potrdil tudi francoski notranji minister.Chekatt je imel dolg seznam kriminalnih obtožb zaradi zločinov, zagrešenih v Franciji, Nemčiji in Švici. V zaporu se je radikaliziral in na steno zaporniške celice obesil fotografijo nekdanjega voditelja teroristične mreže Al Kaida. Med strelskim napadov v starem središču Strasbourga je po pričevanju očividcev vpil: »Alah je velik!« Po streljanju so ga iskali tudi v Nemčiji, saj je obstajala bojazen, da je tja pobegnil v materinem avtomobilu.