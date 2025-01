CIA zdaj trdi, da je to najverjetnejši vir izbruha covida

Ameriška obveščevalna agencija (CIA) zdaj ocenjuje, da je virus, odgovoren za pandemijo COVID-19, najverjetneje izviral iz laboratorija, glede na oceno, objavljeno v soboto, ki s prstom kaže na Kitajsko, čeprav priznava, da ima vohunska agencija »nizko zaupanje« v svoje zaključke, navaja BBC.

John Ratcliffe.FOTO: Jemal Countess Afp

Ugotovitev ni rezultat nobenih novih obveščevalnih podatkov, poročilo pa je bilo dokončano po naročilu Bidnove administracije in nekdanjega direktorja Cie Williama Burnsa. Zaupnost poročila so preklicali in objavili v soboto po ukazu novega vodje agencije, Johna Ratcliffeja, ki je v četrtek prisegel kot njen direktor.

A ob tem ima vohunska agencija »nizko zaupanje« v svoje zaključke, ker namesto novih dokazov ta sklep temelji na svežih analizah obveščevalnih podatkov o širjenju virusa, njegovih znanstvenih lastnostih ter delu in pogojih kitajskih viroloških laboratorijev.

Prejšnja poročila o izvoru COVID-19 so se razhajala glede tega, ali je koronavirus izšel iz kitajskega laboratorija, morda po pomoti, ali pa je nastal naravno. Nova ocena verjetno ne bo rešila te razprave. Pravzaprav obveščevalni uradniki pravijo, da težave morda nikoli ne bodo rešili zaradi ne sodelovanja kitajskih oblasti.

Cia »še naprej ocenjuje, da sta scenarij pandemije COVID-19, povezan z raziskavami, in scenarij naravnega izvora še vedno verjetna,« je agencija zapisala v izjavi.

