Pred petimi leti so na Kitajskem zabeležili prvo smrtno žrtev zaradi takrat novega virusa, ki se je prav tam tudi začel, iz Vuhana so poročali o nenavadni pljučnici, ki se je kot požar širila med tamkajšnjim prebivalstvom in je kmalu zatem zajela ves svet: zaradi koronavirusa je od leta 2020 umrlo več kot sedem milijonov ljudi, v Sloveniji okoli 2800; pri nas smo prvi primer nove bolezni potrdili marca 2020, teden dni pozneje je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) razglasila pandemijo, dva dni zatem je covid-19 v Sloveniji terjal prvo smrtno žrtev. Virus, njegove različice, če smo povsem n...