Cene hrane na Hrvaškem v nebo: preverite kaj in kje boste plačali največ

Blitva, solata in česen so v nekaterih hrvaških mestih postali luksuzna roba, ugotavlja hrvaški časnik Slobodna Dalmacija. Za kilogram blitve ali špinače je treba tako v dražjih mestih, kot sta Reka in Dubrovnik, plačati do 50 kun (6,60 evra), v Zagrebu pa so jo našli za 25 kun (3,30 evra).

Med mesti z najdražjimi živili na tržnicah so Dubrovnik, Reka in Split. Beli fižol tam na primer stane od 30 do 40 kun na kilogram, peteršilj pa je na Reki celo 50 kun. V Dubrovniku je zanj treba ošteti 30 kun, v Splitu pa 40.

Med najdražjimi živili je česen, ki v večini mest, od Obale do Zagreba, dosega 60 kun na kilogram, ceneje od 50 kun pa ga ni mogoče najti nikjer.

Solata maslenka v Dubrovniku in Splitu stane 25 kun na kilogram, v Osijeku 15 kun, v Zagrebu pa jo je mogoče kupiti za 20 kun . Nekoliko cenejše je korenje. Cena zanje se giblje od 10 kun, na primer v Zagrebu, Pulju in Karlovcu, do 25 kun v Dubrovniku. Gobe so na tržnicah po 50 kun na kilogram, krompir pa od osem do 12 kun.

Zelje in ohrovt staneta od 15 do 20 kun, rdeča čebula je v Splitu na primer 25 kun, v Karlovcu in Koprivnici pa 10 kun na kilogram. V Zagrebu je čebulo mogoče dobiti že za osem kun. Mlada čebula je draga povsod. Njena cena se giblje med 25 in 35 kunami na kilogram.

Draži se tudi sadje. Jabolka so najdražja v Dubrovniku, Pulju in Splitu, kjer kilogram stane 12 kun, najcenejša pa v Koprivnici in Sisku, kjer so le pet kun, v Zagrebu pa so po osem kun. Pomaranče stanejo 10 kun do 15 kun, limone 15 do 20 kun, jagode pa celo do 50 kun na kilogram. V Splitu so 10 kun cenejše, v Osijeku in Zagrebu pa jih je mogoče kupiti že za 30 kun.