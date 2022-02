Tudi počitnice bodo letos dražje, preverite, kako se temu izogniti

Skoraj pred vrati so že zimske počitnice, sproščanje ukrepov zaradi koronavirusa v številnih evropskih državah pa bo kot kaže že omogočilo lažje in bolj brezskrbno potovanje prek meje. Turistične agencije so ob začetku zime beležile precej večje zanimanje za letovanje na slovenskih smučiščih, medtem ko sta jih Avstrija in Italija zaradi strogih ukrepov v marsikaterem primeru odvrnili od potovanja.

Kako prek meje?

Za prehod meje naših severnih sosedov še vedno velja, da je treba ob pogoju PC predložiti tudi negativen PCR test, razen, če je posameznik že prejel poživitveni odmerek cepiva. V Italijo lahko vstopimo tudi samo s hitrim testom, prav tako na Hrvaško. Veljajo pa strožja pravila na smučiščih. Smučanje je tako v Avstriji kot v Italiji namreč dovoljeno le ob pogoju PC (izjema so le otroci do 12 let). Pri tem ne gre pozabiti, da od 1. februarja dalje veljajo skrajšani roki veljavnosti covidnih potrdil. V Italiji ob tem smučarjem omogočajo, da covidno potrdilo (če jim to preteče v času bivanja v Italiji) podaljšajo s hitrim ali PCR testom.

Kako pa je s potovanji drugod po svetu? Andrej Šter, vodja konzularne službe ministrstva za zunanje zadeve, svetuje, da se pred potovanji »temeljito poučimo o tem, kam gremo, kdo je organizator poti, kdo je naš gostitelj. Ne samo, da moramo poskrbeti za vso potrebno dokumentacijo, s katero dokazujemo svoje zdravje, temveč je zelo priporočljivo skleniti ustrezno zdravstveno zavarovanje,« opozarja.

Zavarovanje nas lahko reši pred veliko zagato

Zdravstveno zavarovanje je namreč skorajda nujno, saj lahko z njim rešimo zagato, če pride do okužbe na potovanju in se ne moremo vrniti v domovino. Pomaga tudi pri morebitni hospitalizaciji ali namestitvi v t. i. koronski hotel. »To so hoteli, penzioni, kamor država namesti tiste, ki so zboleli, pa nimajo v državi drugega bivališča. To so ustanove, kamor si ne želimo priti. Gre za nizek kakovostni standard, večinoma so samoplačniški, kar nam lahko močno podraži potovanje.«

Tudi Mišo Mrvaljević, generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije, se strinja, da je v tem času posameznikom zelo težko slediti hitro spreminjajočim se zahtevam in ukrepom posameznih držav. »Najbolj iskren nasvet je, da se obrnite na profesionalca, da vam te stvari uredi. Imamo vse informacije, vsak, ki uporabi naše storitve, bo deležen tudi tega znanja. Mi smo dolžni spremljati te stvari. Če vas pošljemo nekam na potovanje in se vmes spremeni kakšen od ukrepov, vas bomo o tem tudi obvestili in tudi poskrbeli za vse,« je svetoval organizirana potovanje. Tisti, ki pa se organizira sam, naj ne pozabi na zavarovanje. »Mi skrbimo, da potovanje teče, če pa potnik zboli, mu bomo pred tem svetovali, naj se za to zavaruje. Če je zavarovan, se bomo mi ukvarjali s tem, da mu najdemo lete in ga pošljemo v drug hotel.«

Do poletja bodo cene višje

Mrvaljević na splošno ocenjuje, da Slovenci nimamo velikih težav pri upoštevanju navodil, glede zahtevane dokumentacije, prav tako pri spoštovanju ukrepov v tujih državah. »Tisti, ki imajo največ težav z ukrepi, ne morejo potovati prav veliko. Njihovo nestrinjanje z ukrepi jih običajno ustavi že na meji.«

Je pa opozoril, da lahko letos zaradi številnih podražitev pričakujemo, da bomo več plačali tudi za počitnice. »Zaenkrat hudih podražitev še ni, a jih pričakujemo, saj se dražijo energenti, draži se hrana. To bo vplivalo na ceno, ki nam jo bodo ponujali prevozniki in hotelirji, logično je, da se bodo aranžmaji dražili. Ravno zato bi se bilo letos pametno odločiti za 'first minute' rezervacijo počitnic. Če se bomo ta hip odločili rezervirati počitnice, bomo skoraj zagotovo plačali manj kot v prihodnjih mesecih. Do poletja se bodo cene zvišale, to je upravičeno pričakovati.«