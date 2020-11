Britanski diplomat je kitajski junak

Britanec se je takoj pognal v vodo.

Takoj je spoznal, da je dekle v smrtni nevarnosti in da se iz vode ne bo zmogla rešiti sama. Študentka, ki ne zna plavati, je na jugozahodu Kitajske, v mestu Zhongstan, zdrsnila s skale in padla v reko, potem pa izginila pod mostom. Ko jo je tok prinesel na drugo stran, je bila že negibna.In medtem ko so številni drugi opazovalci krilili z rokami ali pa snemali dogajanje, je trezno in zbrano nemudoma ukrepal britanski generalni konzul. Gospod, ki jih šteje 61, je na hitro odvrgel čevlje in se pognal v vodo. Hitro je odplaval do onemoglega dekleta in jo vklenil s svojim varnim prijemom, medtem pa jima je z brega nekdo že vrgel reševalni obroč, s katerim so ju potegnili na suho. Dekle je na kopnem odprlo oči in dihalo normalno, a so jo kljub temu prevzeli reševalci in prepeljali v bolnišnico. Po zaslugi hitrega ukrepanja britanskega diplomata je nepoškodovana in zdrava, spomini na neizmerni šok pa jo bodo nedvomno spremljali še dolgo.Ellisona so po bliskoviti akciji oskrbeli navzoči, številni so junaškega diplomata povabili domov ter mu ponudili kavo, malico in suha oblačila, diplomat pa se je ob pijači menda že sestal tudi s 24-letno študentko, potem ko si je opomogla. Neznansko hvaležna je tudi njena družina iz Vuhana, ki je Ellisona že povabila na večerjo. Generalni konzul, ki sicer dela v Chungkingu, je vabilo hvaležno sprejel in obljubil, da se bo oglasil takoj, ko bo to mogoče.Na dogodek s srečnim koncem se je odzval tudi kitajski veleposlanik v Veliki Britaniji ​in povedal, da si bodo ime Stephen Ellison zapomnili ne le v Chungkingu, ampak povsod na Kitajskem, njegovo junaško dejanje in prijaznost pa bosta le še utrdila kitajsko-britansko prijateljstvo.